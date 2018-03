Winterwetter sorgt wieder für viele Spielausfälle. Kreisliga komplett abgesetzt.

Wuppertal. Die Winter ist zurück und hat den Wuppertaler Amateurfußball wieder im Griff. Der Kreis sagte bereits am Samstag alle Spiele auf Kreisebene für das Wochenende ab. Am Samstaganend folget auch die Absage des Oberliga-Heimspiels des Cronenberger SC gegen den SC West. Gestern noch nicht abgesagt aber stark gefährdet sind auch die Bezirksliga-Partie ASV gegen Linde und das Spiel des TSV Union in Radevormwald.

Abgesagt sind auch bereits die A-Jugend-Niederrheinliga-Partien des Wuppertaler SV gegen den FC Kray, und des TSV Ronsdorf gegen ETB SW Essen.