Der Wuppertaler Schwimmer hat bei der Deutschen Meisterschaft jüngst zwei Titel gewonnen. Für die WM Ende Juli in Budapest hat er sich einiges vorgenommen.

Wuppertal. Ende Juli ist es so weit: In Budapest trifft sich die internationale Schwimm-Szene um ihre Weltmeister zu ermitteln. Mit dabei ist auch der für die Wuppertaler SG Bayer startende Christian vom Lehn. Der 25-Jährige geht mit der 4x100-m-Lagenstaffel der Männer, die sich in Berlin „sauber“ für Budapest qualifiziert hat, an den Start. Die Beckenwettkämpf der WM werden vom 23. bis 30. Juli in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen. Vom Lehn hatte am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften zwei Goldmedaillen errungen. Einen dritten Start hatte er wegen Rückenproblemen absagen müssen. Im Interview mit der WZ spricht Vom Lehn über die DM, die kommende WM und über seine Rückkehr zur SG Bayer nach Wuppertal.

Wie lange haben Sie sich in Ihrer Laufbahn gedanklich mit der 1-Minute-Schallmauer über 100 Meter Brust beschäftigt?

Christian vom Lehn: Spontan habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich so schnell schwimmen würde bei der Deutschen Meisterschaft. Ich wusste aber im Vorfeld der DM, dass ich die Minute wieder knacken kann. Dass ich im Endlauf dann fast eine Sekunde unter der Minute bleiben würde, damit habe ich nicht gerechnet. Aber vielleicht bin ich einfach mit der nötigen Entspannung an das Rennen herangegangen. Ich hatte schließlich nichts mehr zu verlieren. Ich habe dann vor dem Rennen ein bisschen was beim Einschwimmen umgestellt, ein bisschen an der Technik gefeilt und dann hat es auf einmal gefluppt.

Wie war das Gefühl beim ersten Blick auf die Anzeigetafel?

Vom Lehn: Ich habe angeschlagen, mich umgedreht und habe auf die Anzeigentafel geschaut und konnte es erst einmal gar nicht glauben, dass ich wirklich diese 59,47 Sekunden geschwommen bin. Da brauchte ich dann schon einen Moment, um das zu realisieren. Dann habe ich mich einfach nur noch gefreut, habe zum Bundestrainer geguckt und auch den Blickkontakt mit meinem Trainer, Michael Bryja, gesucht.

Vita

Erfolge

WM Christian vom Lehn wurde am 14. April 1992 in Wuppertal geboren, wo er auch seinen Lebensmittelpunkt hat. Derzeit ist Vom Lehn in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und studiert nebenbei Kognitions- und Medienwisschenschaften. Bei der DM hat vom Lehn vor wenigen Tagen zwei Goldmedaillen, sowohl über die 50 Meter als auch die 100 Meter, errungen. Er ist mehrfacher Jugend- bzw. Junioren-Europameister und Bronze-Medaillengewinner der Senioren bei den Schwimm-Weltmeisterschaften 2011. Bei der WM geht Vom Lehn mit der 4x100-m-Lagenstaffel der Männer an den Start, im Einzel startet er über die 100 Meter Brust.

Welche Bedeutung hat diese neue Bestmarke?

Vom Lehn: Das war schon auch eine Art Statement, dass meine Rückkehr nach Wuppertal zur SG Bayer der richtige Schritt für mich gewesen ist, um wieder vorwärts zu kommen. Das zeigt ja auch, dass ich mich hier richtig wohl fühle.