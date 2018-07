Bei der Schwimm-DM in Berlin wird das Bayer-Ass Zweiter über 100 m Brust. Jana Markgraf und Jan Delkeskamp holen Junioren-Medaillen.

Auch der zweite Tag bei den Deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin hat hielt die Wuppertaler Schwimmer der SG Bayer Medaillen parat. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich Nationalmannschaftskandidat Christian vom Lehn . Vor einem Jahr war er mit der phantastischen Zeit vom 59,47 Sekunden Deutscher Meister geworden, diesmal war seine Vorbereitung durch einige Verletzungen gestört gewesen. Doch bis zu den Titelkämpfen hatte er sich wieder in ansprechende Form gebracht. Am Ende fehlte ihm am Freitag Nachmittag nur winzige fünf Hundertstel Sekunden. Mit dem 50-Meter-Titelträger vom Vortag, dem jungen Melvin Imoudu aus Potsdam lieferte er sich ein Kopf-an–Kopf-Rennen, ehe der in 1:00,66 Minuten Hauchdünn als Erster vor vom Lehn anschlug. Am Morgen war vom Lehn in 1:00,97 noch Vorlaufschnellster gewesen, hatte sich im Finale ebenfalls steigern können, aber nicht in dem Maße wie Imoudu. Deutschlands Vorzeige-Brustschwimmer Marco Koch blieb nur Platz drei, er hat seine Paradestrecke aber erst am Samstag mit den 200 Metern.

Ebenso übrigens wie Bayer-Nachwuchs-Ass Jan Delkeskamp. Der bewies allerdings auch über 100 m schon Klasse und holte in neuer persönlicher Bestzeit von 1:02,13 Minuten am Morgen die Silbermedaille der Juniorenwertung (Jahrgänge 1998/99). „Bombastisch“ nannte das Cheftrainer Michael Bryja der sich auch über den erneuten Einzug ins A-Finale von Delkeskampf freuen konnte (am Vormittag wir ihm das auch schon über 50 Meter Brust gelungen, wo er ebenfalls Junioren-Silber holte). Im Finale bestätigte er in 1:02,39 seine tolle Form und wurd damit Achter.

Ihre zweite Juniorenmedaille gewann auch Jana Markgraf. Nach Gold am Vortag über 200 Meter Schmetterling gewann sie am Freitag in persönlicher Bestzeit von 28,17 Sekunden über die 50-Meter-Sprintdistanz Bronze. Als Gesamt-13. erreichte sie außerdem das B-Finale am Nachmittag

Das hervorragende Bild der SG Bayer auf den männlichen Bruststrecken komplettierten auch über 100 Meter Yannis Merlin Willim und Alexander Kühling, die beide persönliche Bestzeiten schwammen. Willim wurde in 1:03,13 Vierter der Juniorenwertung und zog als Gesamt-Elfter in sein zweites B-Finale ein. Kühling (Jahrgang 1997) belegte in 1:04,89 Gesamtrang 22.

Ihre ersten Starts bei diesen Meisterschaften absolvierten die beiden 2000er-Jahrgänge Emre Demirdas und Moritz Schaller. Emre Demirdas schwamm über 100 m Freistil in 52,08 Sekunden auf Rang 31 und anschließend über 50 Meter Schmetterling in 25,30 auf Platz 23. Schaller belegte über die selben Strecken in 52,86 und 25,45 die Plätze 50 und 30 unter 85, beziehungsweise 74 Startern.

Die Starterfelder, die möglicherweise auch aufgrund der Schulferien ungewöhnlich leer waren, wurden durch eine ganze Reihe internationaler Schwimmer bereichert. So nehmen in Berlin unter anderem zahlreich Athleten aus Kuwait teil, dazu einige schnelle Niederländer.