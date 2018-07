Bei der Schwimm-DM in Berlin gewinnen Jana Markgraf und Jan Delkeskamp die nächsten Junioren-Medaillen für die SG Bayer.

Auch der zweite Tag bei den Deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin hat für die Wuppertaler Schwimmer der SG Bayer hervorragend begonnen. Brust-Ass Christian vom Lehn zog über seine Spezialstrecke 100 Meter als Vorlaufschnellster in 1:00,97 Minuten ins Finale am Nachmittag ein. Dort wird er allerding noch eine Schippe drauflegen müssen, denn die Zeiten der Favoriten am Vormittag waren noch mäßig. Starschwimmer Marco Koch, der hinter vom Lehn in 1:01,22 anschlug und laut Bayer-Cheftrainer , und 50-Meter-Titelträger Melvin Imudou (1:01,52) haben vielleicht noch Luft etwas Luft nach oben, vor allem dem Fünften Fabian Schwinschlögel, traut Bayer-Cheftrainer Christian Bryja noch eine deutliche Steigerung zu. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte vom Lehn im Finale mit 59,47 Sekunden gewonnen. Seine Vorbereitung lief allerdings nicht optimal. Um von Bundestrainer Henning Lambertz eventuell doch noch für das EM-Team nachnominiert zu werden, müsste er am Nachmittag wohl in einer starken Zeit Meister werden. „Dass Christian morgens schon eine 1:00 schwimmt, hätte ich nicht gedacht, damit wäre ich für den Nachmittag schon zufriedengewesen“, kommentierte Bryja den Auftritt seines Vorzeigeschwimmers. Nichtsdestotrotz traue er ihm noch eine Steigerung zu: „Im Finale schwimmt Christian immer gut.“

„Bombastisch“ nannte Bryja den 100-Meter-Auftritt von Jan Delkeskamp, der in 1:02,13 seine bisherige Bestzeit um eine halbe Sekunde steigerte und wie am Vortag über die halb so lange Bruststrecke Silber in der Juniorenwertung (Jahrgänge 1998/99) gewann udn darüber hinaus als Sechstschnellster in den A-Endlauf einzog. Ihre zweite Juniorenmedaille gewann auch Jana Markgraf. Nach Gold am Vortag über 200 Meter Schmetterling gewann sie am Freitag in persönlicher Bestzeit von 28,17 Sekunden über die 50-Meter-Sprintdistanz Bronze. Als Gesamt-13. erreichte sie außerdem das B-Finale am Nachmittag

Das hervorragende Bild der SG Bayer auf den männlichen Bruststrecken komplettierten auch über 100 Meter Yannis Merlin Willim und Alexander Kühling, die beide persönliche Bestzeiten schwammen. Willim wurde in 1:03,13 Vierter der Juniorenwertung und zog als Gesamt-Elfter in sein zweites B-Finale ein. Kühling (Jahrgang 1997) belegte in 1:04,89 Gesamtrang 22.

Ihre ersten Starts bei diesen Meisterschaften absolvierten die beiden 2000er-Jahrgänge Emre Demirdas und Moritz Schaller. Emre Demirdas schwamm über 100 m Freistil in 52,08 Sekunden auf Rang 31 und anschließend über 50 Meter Schmetterling in 25,30 auf Platz 23. Schaller belegte über die selben Strecken in 52,86 und 25,45 die Plätze 50 und 30 unter 85, beziehungsweise 74 Startern.

Die Starterfelder, die möglicherweise auch aufgrund der Schulferien ungewöhnlich leer waren, wurden durch eine ganze Reihe internationaler Schwimmer bereichert. So nehmen in Berlin unter anderem zahlreich Athleten aus Kuwait teil, dazu einige schnelle Niederländer.