Nach dem Einstieg in den Ligabetrieb gelang gleich der Durchmarsch.

Großer Erfolg für die Kunstturnabteilung des Barmer TV: Als Neueinsteiger im Ligenbetrieb hat die Mannschaft mit Jil Annika Sticher (Jahrgang 2000), Coco Frohmüller (2005), Alena Tran (2002), Celia Toussiant (2003), Amelie Weigel (2003) und Alina Pütz (2002) auf Anhieb den Durchmarsch von der Landesliga 4 in die Landesliga 3 geschafft. In Mülheim an der Ruhr gewannen die jungen Barmerinnen auch den dritten und letzten Saisonwettkampf gegen die sieben konkurrierenden Vereine und stiegen mit der Maximalpunktzahl von 24 auf.

Dabei machten sie es noch ein wenig spannend, zumal das Team nach den Sommerferien noch nicht in der Form der vorangegangen Wettkämpfe war. Und dann begann der letzte Wettkampf auch nicht optimal, weil Celia Toussiant und Jil Anika Sticher am ersten Gerät, dem Sprung, stürzten. Amelie Weigel und Alena Tran zeigten aber zwei sehr sauber ausgeführte Sprünge, so dass der BTV dann doch gleich wieder die Nase vorn hatte. Am Stufenbarren sorgte Jil Annika Sticher mit der schwierigsten Übung des Tages zwar für Aufsehen, doch leider unterliefen ihr einige Fehler, sodass diese Wertung nicht mit in die der Mannschaft einfloss. In Bestform zeigte sich allerdings die jüngste BTV-Turnerin Coco Frohmüller, die erstmalig in dieser Liga angetreten ist und gleich die zweitbeste Barrenwertung der Mannschaft nach Alina Pütz turnte. Am Balken musste Alena Tran bei dem schwierigen Mennicelli zwar das Gerät verlassen, doch alle anderen zeigten auf den Punkt schöne Übungen, so dass die verlorenen Punkte vom Sprung und Barren wieder gutgemacht werden konnten. Am Balken, wo Jil Anika Sticher mit ihren Höchstschwierigkeiten und der sauberen Ausführung überzeugte, und vor allem am Boden erwiesen sich die BTV-Mädchen dann als würdige Gesamtsiegerinnen.

Daneben durften sie sich auch über Einzelerfolge im Ligavergleich freuen. Allen voran Celia Toussiant, die im vergangenen Jahr eine unglaubliche Entwicklung genommen hat und den Mehrkampf gewann. Zudem wurde sie Zweite am Stufenbarren und Dritte am Boden. Alena Tran gewann ihre Paradedisziplin Boden und wurde Dritte im Sprung. Jil Annika Sticher machte als Zweite den BTV-Triumph am Boden perfekt. Red