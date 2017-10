Wuppertal. Mit dem fünften Sieg in Folge sind die ersten Basketball-Damen des Barmer TV auf Platz drei der Regionalliga geklettert. Bei den RheinStars Köln gewannen sie am Samstag wenn auch knapp mit 63:57 und sind seit der Auftaktniederlage weiter gut in der Spur.

Nach einwöchiger Herbstpause haben die Barmerinnen mit zwei Heimspielen in Serie gegen Oberhausen und Rhöndorf die Chance, ihre Tabellenposition auszubauen und sich weiter einzuspielen, ehe es am 19. November zum Top-Spiel beim bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Opladen kommt.