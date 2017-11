Basketball-Regionalligist schlägt Rhöndorf mit 63:51 und freut sich aufs Spitzenspiel.

Auf dem strahlenden Siegerfoto zeigten die Basketballerinnen vom Barmer TV stolz sieben Finger in die Kamera: Das gestrige 63:51 gegen die Dragons Rhöndorf war der siebte Sieg in Serie und ein ordentliches Ausrufezeichen vor dem Spitzenspiel in der Regionalliga gegen Opladen II am kommenden Sonntag.

Ein tolles erstes Viertel ebnete den Weg zum Erfolg, den sich der BTV allerdings durch eine bärenstarke Defensive verdiente. Immer wieder zog Barmen davon, konnte sich aber nie dauerhaft absetzen. Nur kurz gingen die Gäste in Führung, nach der Halbzeit bestimmte der BTV das Tempo - wenn auch nicht mit der entscheidenden Konsequenz. Nicole Egert hatte keine Lust auf ein spannendes Finale und erzielte die letzten acht Punkte der Barmerinnen im Alleingang. Egert war mit 25 Zählern am Ende wie gewohnt die beste Werferin.

Neben Hannah Wischnitzki und der wurfstarken Natascha Rose (beide 13) verdiente sich Anna Schlüter ein Sonderlob. Die Center-Spielerin beherrschte die Zone unter dem eigenen Korb und machte es Rhöndorf extrem schwer, zu Punkten zu kommen. „Ihre Gegenspielerin hat überhaupt nichts ausrichten können“, freute sich Trainerin Lilia Rachmakow über die Leistung Schlüters.

Die intensive Defensivarbeit der vergangenen Wochen zahlt sich beim Barmer TV definitiv aus. Vor dem Duell gegen Opladen II, das einige Spielerinnen aus der 2. Bundesliga einsetzen könnte, muss der BTV allerdings in der Offensive noch einiges drauflegen. Barmer TV: Wischnitzki (13), Egert (25), Rose (13), Safa, Schäfer, Reusch (2), Minjoli, Hellmig (2), Schlüter (8). Viertel: 23:15, 10:16, 15:13, 15:10.