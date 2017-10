Beim 70:54 gegen Herne II eine Spiel mit Höhen und Tiefen aber eine guten Teamleistung.

Wuppertal. Vierter Sieg im fünften Spiel für die Basketball-Damen des Barmer TV, die sich damit in den Top-Fünf der Regionalliga behaupten. Den am Ende klaren 70:54-Erfolg über das Schlusslicht Herner TC 2 konnten die Wuppertalerinnen aber erst im Schlussviertel sichern, das sie mit 24:7 gewannen.

Bis dahin war es in der Heckinghauser Halle eine Achterbahnfahrt für die Heimmannschaft gewesen. Die kam erneut nur schwer in die Gänge und lag nach den ersten zehn Minuten mit 11:23 zurück. „Da haben wir sie ganz schlecht zugestellt und vorne ist fast nichts gefallen“, sagte Trainerin Lilia Rachmakow nachher mit einem Lächeln, weil sich ja alles noch zum Guten gewendet hatte. Zwar gerieten die Barmerinnen nach zwischenzeitlichem Ausgleich noch einmal mit mehr als zehn Punkten ins Hintertreffen, doch spätestens als Hannah Wischnitzki mit der Schlussirene des dritten Viertel per Dreier auf 46:47 verkürzte, war der Bann gebrochen.

Am Ende war es eine gute Teamleistung. Hatte in den drei Spielen zuvor Nicole Egert mit jeweils um die 30 Punkten entscheidenden Anteil am Sieg gehabt, gab es diesmal mit Natascha Rose, Hannah Wischnitzki, Svenja Hellmig und vor allem Centerin Anna Schlüter vier weitere Spielerinnen, die zweistellig punkteten. Für den BTV war das ein weiterer Fortschritt, freilich gegen einen Gegner, gegen den man eigentlich noch deutlich höher hätte gewinnen müssen, wie Egert nachher selbstkritisch anmerkte.