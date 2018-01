Wuppertal. Glücklicher Start ins Jahr 2018 für die Regionalliga-Basketballerinnen des Barmer TV. Gegen die Telekom Baskets Bonn gewann die Mannschaft von Trainerin Lilia Rachmakow zu Hause knapp mit 57:52 (34:27) und bleibt damit im oberen Drittel der Tabelle.

Die Barmerinnen hatten allerdings Glück, dass Bonns beste Punktesammlerin L’Oreal Gamble fehlte. Nach vier Treffern der starken Anna Schlüter in Serie ging der BTV schnell mit 11:3 in Führung, büßte diese aber bis Ende des ersten Viertels wieder ein. Doch danach folgte die stärkste Phase der Gastgeberinnen, die sich dank der Treffsicherheit von Schlüter, Nicole Egert und Natasha Rose nun absetzen konnten. Gegen Ende des dritten Viertels hätte Hannah Wischnitzky mit einem Dreierversuch beim Stand von 49:34 schon fast alles klarmachen können, doch der Ball sprang noch aus dem Ring und nun machte Bonn sechs Punkte in Folge. Das war sicher auch begünstigt dadurch, dass Rachmakow die bereits mit vielen Folus belasteten Anna Schlüter und Nicole Egert zur Sicherheit erst einmal auf die Bank setzte.

Auch als die im vierten Viertel dann wieder aus Feld kamen, wurde es immer enger. Der BTV hatte Probleme, wieder in den Rhythmus zu kommen, Bonn war beim 50:53 auf Tuchfühlung. Erinnerungen wurden wach an das Hinspiel, als der BTV im letzten Viertel das Spiel noch umgebogen hatte, nun war Bonn drauf und dran, das zu tun. Doch Nicole Egert übernahm Verantwortung und machte mit den letzten Punkten alles klar. gh