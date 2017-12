Basketball: Schwarzes Wochenende für Wuppertals Regionalligisten. Auch Herren von Südwest und BTV gehen leer aus.

Regionalliga-Damen, NB Oberhausen - Barmer TV 77:44. Das Spiel stand für die Barmerinnen schon unter schlechten Vorzeichen. Spielmacherin Hannah Wischnitzki konnte geschwächt durch einen Magen-Darm-Infekt nur fünf Minuten spielen, Centerin Svenja Helmig fehlte ganz, und ihre großen Kolleginnen Anna Schlüter (Infekt unter der Woche) und Brigitte Schäfer (ihr wurden am Tag die Winterreifen vom Auto abmontiert und gestohlen) waren irgendwie auch nicht richtig auf dem Feld. So waren die Gäste letztlich chancenlos, weil auch der bisherige Letzte Oberhausen sich ganz anders präsentierte als noch im Hinspiel, das der BTV mit 66:55 gewonnen hatte. Unter anderem sind zwei neue Spielerinnen mit Erstliga-Erfahrung im Kader. „Die werden das Feld sicher noch aufmischen“, prophezeit BTV-Trainerin Lilia Rachmakow. Allein neun Drei-Punkte-Treffer verzeichneten die Gastgeberinnen, während beim BHV wieder einmal nur Nicole Egert nennenswert punktete. Die Rolle von Hannah Wischnitzki im Spielaufbau, die sie zunächst spielen sollte, war aber nicht ihre, und so brach der BTV im zweiten Viertel regelrecht ein. „Nachher kam auch noch die Foulproblematik hinzu. „Nici musste im vierten Viertel mit dem fünften Foul vom Feld, Anna Schlüter hatte schon früh im zweiten Durchgang das vierte Foul gesammelt“, berichtet auch Co-Trainerin Petra Kremer über einen gebrauchten Tag. Da kann man nur hoffen, dass der BTV nächste Woche beim schweren Auswärtsspiel in Hagen wieder komplett ist. gh BTV: Wischnitzky (3), Egert (25), Cabadakis, Rose (3), Safa (2), Schäfer (1), Reusch (5), Minjoli, Schlüter (3) Viertel: 24:17, 20:9, 17:13, 16:5

Herren, 2. Regionalliga Südwest Baskets – Bad Münstereifel 66:84. Nach einem tollen Erfolgslauf und zwei knappen Niederlagen gegen Spitzenreiter Leverkusen und Uerdingen bringt die Heimpleite Südwest zurück auf den Boden der Tatsachen. In der ersten Hälfte gestalteten die Baskets das Spiel noch offen, nach der Pause zeigte sich dann, dass der Ausfall von Spielmacher Marko Lovric zu sehr schmerzte. Nur Peter Marinkovic konnte mit 23 Zählern zweistellig punkten. Der Center sorgte mit drei Dreiern kurz vor der Schlussphase für das letzte Aufbäumen. Ansonsten blieb das junge Team blass. Gerade von den Leistungsträgern Brahim Azzouz (7) und Anton Zraychenko (ohne Punkte) hätte deutlich mehr kommen können. In der sehr engen 2. Regionalliga könnten sich die Baskets gegen Leichlingen vor der Weihnachtspause aber noch etwas von der bedrohten Zone absetzen. fp Südwest: Urspruch (2), Schröder, Heuwold (4), Tomanek (5), Prahm (2), Schubert (5), Droste (9), Zraychenko, Marinkovic (23), Marcus (2), Fuest (7), Azzouz (7). Viertel: 19:21, 21:22, 10:18, 16:23.