Trainer Dragan Ciric muss viel Aufbauarbeit leisten.

Nach dem Abgang der Leistungsträgerinnen Nicole Egert (zu Duisburg-West) und Hannah Wischnitzky (geht demnächst nach Neuseeland) steht der neue Trainer Dragan Ciric bei den Regionalliga-Basketballerinnen des Barmer TV vor einer schwierigen Aufgabe. Immerhin sind die großen Positionen durch Anna Schlüter, Svenja Hellmig und Brigitte Schäfer gut besetzt. Auch Theresa Minjoli, Kassandra Cabadakis, Natascha Rose und Marleen Arnold bleiben. Neu ist Mirj Januszok (spielte früher bei Cirics Ex-Club Osterrather TV). Mit vier Spielerinnen von außerhalb spricht Ciric noch über eine Verpflichtung. Das Problem: Ihm fehlt ein Pointguard. Franzi Goessmann war am Donnerstag nur Trainingsgast. Mit Jessica Klaas hat Ciric eine erfahrene Kraft aus den eigenen Reihen als Co- und Athetiktrainerin an seiner Seite. Dazu gebe es drei Spielerinnen aus der U 18 und auch schon U 16-Talente, die er verstärkt einbauen will.

Die Serie der Testspiele beginnt Ende August, die Meisterschaft am 22. September mit einem Auswärtsspiel in Hürth. Saisonziel, das kann Ciric schon jetzt sagen, werde der Klassenerhalt sein. Eine gute Zusammenarbeit sieht er mit dem Herrenteam, mit dem man teilweise Athletikeinheiten koppele. gh