Viele Schwimmer fehlen krank bei der NRW-Meisterschaft.

Unter einem aus Bayer-Sicht unglücklichen Stern standen die SV NRW-Meisterschaften auf den langen Strecken (400 m Lagen, 800 und 1500 m Freistil) in Bochum. Fast alle Leistungsträger wurden in den vergangenen Wochen von der derzeitigen Erkältungswelle erfasst, so dass nach zahlreichen Absagen nur acht Aktive den Weg ins Bochumer Unibad fanden, von denen die meisten zudem zuletzt kaum trainiert hatten. Top-Leistungen waren unter diesen Umständen nicht zu erwarten. Mit nur zwei Medaillen in den Jahrgangswertungen im Gepäck kehrte die SG Bayer von der Ruhr an die Wupper zurück. Für das beste Ergebnis sorgte Maya Brüntrup, die über 400 m Lagen im Jahrgang 2003 in 5:20,19 Minuten die Silbermedaille gewann. In der offenen Klasse wurde die 15-jährige mit dieser Zeit Neunte. Julia Ackermann gewann in der gleichen Disziplin im Jahrgang 2002 in 5:33,32 Minuten Bronze und belegte in der offenen Klasse Rang 30. „Wegen Krankheit fehlten in Bochum die meisten unserer sicheren Titel- und Medaillenkandidaten. Die Leistungen von denen, die obwohl auch angeschlagen in Bochum gestartet sind, können als positiv bewertet werden. Mehr war einfach nicht zu erwarten“, resümierte Michael Bryja. Weitere Ergebnisse: Ann-Catherine Beissel (Jahrgang 2005), 11. Platz über 400 m in 5:56,96 Min, 58. offene Klasse Til Brüntrup (Jahrgang 2001), 400 m Lagen - disqualifiziert