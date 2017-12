Beim traditionellen Xmas-Jam in Wicked Woods zeigten Anfänger und Profis ihr Können.

Wenn die Skater-Halle Wicked Woods ruft, dann horcht die Roller- und Bikerszene auf. So war es auch jetzt wieder beim traditionellen BMX-Xmas-Jam. Die Halle an der Wichlinghauser Langobardenstraße genießt deutschland- und europaweit den besten Ruf unter diesem Völkchen von Individualisten, für die es das größte Glück ist, auf ihren kleinwüchsigen Rädern (BMX bedeutet Bycycle Motocross) Luftsprünge und die verrücktesten Figuren zu vollführen.

Nach harten Stürzen schwingen sich die Fahrer zurück aufs Rad

Vom Anfänger mit freilich schon beachtlichem Geschick bis hin zum Profi, was in dieser Sportart meist mit Ausrüsterverträgen der Rad- und Bekleidungsbranche zu tun hat, tummelten sich rund 60 Fahrer in der Halle. Sie zeigten dem fachkundigen Publikum im Skaterpark mit steilen Rampen (Spine) und Wänden oder dem etwas längeren Sprungtisch (Jump-Box) ihr Können.

Darunter mit dem Mönchengladbacher Tobias Freigang einer, der kürzlich noch bei der WM gefahren ist oder auch Lennox Zimmermann, mit zehn Jahren der jüngste Star der Szene. Er kommt aus Osnabrück und hat die Halle für sich entdeckt, seit er und das ZDF eine passende Location für einen Dreh zu „Deutschland sucht das Superhirn“ benötigten. Der Knirps verblüffte damals, indem er hinter seinem Rücken vollführte Sprünge mit dem BMX-Rad nur am Geräusch erkannte. Selbst vollführt er am liebsten Saltos, sogenannte Front- und Backflips, die von den Punktrichtern freilich nur gewertet werden, wenn der Fahrer bei der Landung in den Pedalen bleibt. „Dass hier eine tolle Halle ist, spricht sich schnell rum“, sagt Lennox‘ Vater Michael, der seine beiden Söhne häufiger aus Osnabrück hierher fährt.

Für Dirk Blaeser, Geschäftsführer von Wicked Woods, eine tolle Bestätigung. Das Projekt funktioniere nur so gut durch die Unterstützung von Stadt und Jobcenter. Er hat bis zu 20 Mitarbeiter, die die Halle bestens in Schuss halten. Kein Schräubchen darf da aus den gut gefederten Holzbodenplatten hervorstehen. Bei der hohen Nutzung durch Skater, Scooter und Biker ist ständige Nachbesserung erforderlich, die es in anderen Hallen so nicht gibt. Und die Mitarbeiter bauen auch laufend neue Hindernisse (Obstacles), die es für die Fahrer interessant machen.

Zu den Stammgästen gehört neben dem Wuppertaler Markus Reuss auch Mike Würzinger aus Wülfrath. Als „Locals“ haben sie freien Eintritt, betreiben dafür mit den Internetvideos ihrer Kunststücke beste Werbung für die Halle.