Wuppertal. Erstmals nicht am Stammsitz in Wuppertal, sondern im schmucken Bundesligastadion von Bayer Leverkusen, wo die Barmenia seit gut einem Jahr Hauptsponsor ist, wurde am Donnerstagabend der Barmenia Fairplay-Pokal für die Saison 2017/18 im Fußballkreis Wuppertal-Niederberg verliehen.

Der Wanderpokal, mit dem Fairness der Aktiven und gute Vereinsorganisation prämiert werden, ging diesmal an Blau-Weiß Langenberg, gefolgt von den Breiten Burschen Barmen und dem SV Jägerhaus-Linde.

Den Jugendpreis gewann wie im Vorjahr der TSV Beyenburg, vor dem SC Viktoria Rott und den Breiten Burschen Barmen, die also zweimal auf dem Treppchen standen.