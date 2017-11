Handball-Zweitligist Bergischer HC verliert seinen Sportlichen Leiter. Zum Jahresende wechselt Viktor Szilágyi nach WZ-Informationen zu Rekordmeister THW Kiel.

Wuppertal. Handball-Zweitligist Bergischer HC verliert zum Jahresende seinen Sportlichen Leiter. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verlässt Viktor Szilágyi den BHC Richtung Norddeutschland. Informationen unserer Zeitung zufolge übernimmt der 39-Jährige ab dem 1. Januar 2018 das Amt des Sportlichen Leiters bei Bundesligist und Rekordmeister THW Kiel. "Bis es soweit ist, Servus zu sagen, werde ich für den Bergischen HC weiterhin alles geben“, sagte Szilágyi.

BHC-Beirat Jörg Föste sieht den Wechsel so: „Viktor hat den Bergischen HC in der jüngsten Phase entscheidend geprägt – vor allem als langjähriger Kapitän und unumstrittener Führungsspieler. Dafür gebührt ihm unser Dank und unsere Wertschätzung über die Tagesaktualität hinaus. Wir bedauern seine Entscheidung, da er sich in seine neue Aufgabe, für die er sich bereits 2013 entschieden hatte, nun immer besser hineingearbeitet hat. Gleichwohl haben wir seinen Schritt zu akzeptieren, da ein langfristiger Kontrakt bei einem Club in Rede steht, dem Viktor ebenfalls emotional verbunden ist. Wir wünschen seiner Familie und ihm alles erdenklich Gute.“

Der Österreicher ungarischer Herkunft steht seit 2012 in Diensten der Bergischen Handballer, zunächst vier Jahre "auf der Platte", dann in Doppelfunktion als Spieler und Sportdirektor. Zuletzt war Szilágyi ausschließlich als Sportlicher Leiter beim BHC aktiv und hat maßgeblichen Anteil an der Zusammenstellung des aktuellen Zweitliga-Kaders, mit dem der BHC jüngst den direkten Wiederaufstieg in die stärkste Lige der Welt als Ziel ausgegeben hat. ull/gh