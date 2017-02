Saisonaus für Viktor Szilagyi

Wuppertal. Spielmacher Viktor Szilagyi wird aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung, die er sich am Mittwochabend in der Anfangsphase des späteren BHC-Sensationserfolges in Berlin zugezogen hat, bis zum Saisonende ausfallen.

Leider hat sich die Hoffnung auf eine nicht so schwerwiegende Verletzung nach der ausführlichen Diagnostik von Mannschaftsarzt Diederich von der Heyde am Donnerstagmittag in der Sporttraumatologischen Abteilung des Wuppertaler Helios-Klinikums zerschlagen. So zog sich der österreichische Rekordinternationale einen Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes und einen Bruch des Schienbeinköpfchens im linken Kniegelenk zu.

Aufgrund der starken Schwellneigung des Gelenkkörpers wird Szilagyi zunächst im Therapiezentrum von BHC-Physiotherapeut Carsten Walonka konservativ behandelt, ehe im weiteren Behandlungsverlauf über die Notwendigkeit einer weiteren operativen Versorgung entschieden wird.