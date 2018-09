Handball-Bundesliga: Beim 27:32 (11:15) sind die Löwen nur in der ersten Halbzeit dran am Favoriten.

Wuppertal/Magdeburg. . Mit einem ordentlichen 27:32 (11:15) zog sich der Bergische HC am Sonntag beim in der neuen Saison noch verlustpunktfreien SC Magdeburg aus der Affäre. Für einen Sieg kamen die für einen Aufsteiger mit 4:2-Punkt ebenfalls gut gestarteten Löwen allerdings nicht in Frage. Zu oft scheiterte die Mannschaft trotz guter Gelegenheiten an Jannick Green im Gehäuse des SC Magdeburg, zu clever zogen die Ostdeutschen ihr Tempospiel durch.

Es dauerte eine Weile, bis der BHC in die Partie fand. Die Anfangsphase war geprägt von technischen Fehlern und Abschlüssen, die im Block der kompakten Magdeburger Abwehr landeten. Daniel Fontaine traf zwar mit einem schönen Dreher zum 1:1 für die Gäste, blieb danach aber glücklos. So sehr sich der Rückraum-Linke mühte, er schaffte es nicht, Green zu überwinden. Zwar gelang es, Bogdan Criciotoiu auf der rechten Rückraumseite erfolgreich in Szene zu setzen, doch nach den beiden Treffern des Rumänen zum 4:5, zogen die Gastgeber erneut auf drei Tore davon. Sebastian Hinze reagierte. Der BHC-Coach nahm eine Auszeit, beorderte Tomas Babak ins Zentrum, um gemeinsam mit Linus Arnesson anzugreifen. Die Kombination funktionierte. Criciotoiu und Babak verkürzten, Arnor Gunnarsson glich aus und zog dabei eine Hinausstellung gegen Marko Bezjak. Die nutzte der Isländer, um per Siebenmeter die einzige BHC-Führung (8:7) der Partie zu erzielen.

Einzige Führung zu schnell vergeben

Es hätte nicht dabei bleiben müssen. Chancen, im Spiel zu bleiben, hatten die Gäste genug. Linus Arnesson nutzte eine zum 9:9-Zwischenstand, doch insgesamt blieb die Ausbeute gegen Green zu gering. So vergaben Babak und Kotrc aus sechs Metern gegen den gut aufgelegten Magdeburger Schlussmann, der alleine in der ersten Hälfte neun Paraden lieferte. Die Tore wären wichtig gewesen, um in Reichweite zu bleiben.

Denn auf der anderen Seite präsentierten sich die Gastgeber effektiv. Christian O‘Sullivan zeigte zwei schöne Einzelaktionen, um frei zum Abschluss zu kommen. Zum Ende der Halbzeit war es Matthias Musche, der Gegenstöße erfolgreich verwandelte. Angesichts des insgesamt ordentlichen Auftritt der Löwen war der 11:15-Halbzeitrückstand ernüchternd – auch weil Jeffrey Boomhouwers Dreher erst kurz nach dem Pausenpfiff über die Linie rollte.

Trotzdem kamen die Löwen mit Schwung aus der Kabine. Der eingewechselte Maciej Majdzinski und Gunnarsson verkürzten auf 13:15, doch der SCM bewies in der Folge erneut seine enorme Qualität. Während die Gastgeber einen Angriff nach dem anderen erfolgreich gestalteten, konnten die Löwen diese Effizienz nicht erreichen. Boomhouwer traf zum Beispiel nur die Latte. Dann landete Green eine spektakuläre Doppelparade gegen Majdzinski und Gunnarsson, die die 5654 Zuschauer in der Getec-Arena euphorisierte.

Statistik Magdeburg: Green, Quenstedt - Musa (4), Chrapkowski (2), Musche (16/6), Kluge, Pettersson (2), de la Pena, Plaza Jiminez (2), Molina, Christiansen, Lagergren (1), O’ Sullivan (2), Bezjak (3). BHC: Rudeck, Ots (31.-), Bettin, Darj (2), Petrovsky, Gunnarsson (7/3), Nippes, Majdzinski (3), Kotrc, Baena (2), Fontaine (2), Babak (2), Szücs, Arnesson (1). Spielfilm: 4:1 (6.), 7:8 (13.), 12:9 (25.), 15:11 (30.) - 15:13 (34.), 19:13 (38.), 24:17 (43.), 32:27. Siebenmeter: 6/7 - 3/4 Schiedrichter: Simon Reich, Hanspeter Brodbeck. Zeitstrafen: 6 min - 8 min Zuschauer: 5654 Nächstes Spiel: BHC - TBV Lemgo, Sonntag, 16. September, 16 Uhr, Klingenhalle

Der BHC schaffte es in dieser Phase nicht oft genug, Ballgewinne in der Abwehr zu generieren. Daran änderte auch der Wechsel von Christopher Rudeck zu Rasmus Ots im Tor nichts. Musche traf und traf, schraubte sein persönliches Konto auf 16 Tore hinauf. Die Fans skandierten: „Hier regiert der SCM.“ Recht hatten sie eine gute Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 24:17 – und Hinze musste in der Auszeit an seine Truppe appellieren, weiter dran zu bleiben. „Wir müssen die freien Bälle machen“, sagte der Coach. „Wir lassen alleine sechs Bälle von außen liegen“

In den letzten zwölf Minuten betrieben die Löwen erfolgreich Ergebniskosmetik – wenn es auch nicht mehr spannend wurde. Die Magdeburger waren in dieser Form noch eine Nummer zu groß.