Nach der Niederlage von Lübeck-Schwartau könnte der souveräne Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga schon am kommenden Freiatg, 29. April, im Heimspiel gegen Wilhelmshaven den Erstliga-Aufstieg klar machen. Voraussetzung ist ein Erfolg amSonntag in Nordhorn.

Wuppertal. Mit einem Sieg in Nordhorn am Sonntag könnten sich der Handballer des Bergischen HC für kommenden Freitag ein vorzeitige Meisterschaftsfeier in der Solinger Klingenhalle bescheren. Weil der aktuelle Tabellendritte Lübeck-Schwartau am vergangenen Freitagabend mit 23:24 in Rimpar verlor, könnten die Bergischen ihren Vorsprung auf diesen ersten Nichtaufstiegsplatz am Sonntag auf 15 Zähler ausbauen. Bei dann noch acht ausstehenden Spielen bedeutet das gleichzeitig, dass der BHC danach acht Matchbälle in Serie hätte. Den ersten könnte er dann schon gegen Wilhelmshaven verwandeln.

Die Partie steigt am Freitag, 20. April, in der dann sicher proppevollen Solinger Klingenhalle. Doch zunächst gilt es am Sonntag noch die Hausaufgaben beim Tabellenachten zu machen. Bisher hat der BHC jedes seiner Auswärtsspiele in dieser Saison mit einem Sieg beendet.