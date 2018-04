Die Zweitliga-Handballer des Bergischen HC wollen am Freitag den Aufstieg in die erste Liga perfekt machen. Nach toller Rekordjagd – und das alles acht Spieltage vor dem Saisonende.

Solingen/Wuppertal. Eine echte Zugnummer ist der Wilhelmshavener HV als Tabellen-15. der 2. Handball-Bundesliga nicht. Und Freitagabend-Spiele sorgen normalerweise auch nicht für Zuschauer-Rekorde. Trotzdem kann der Bergische HC ziemlich sicher sein, dass die rund 2600 Plätze in der Solinger Klingenhalle am Freitag ab 19 Uhr bis auf den letzten besetzt sein werden. Nach 56:4 Punkten im bisherigen Saisonverlauf kann der Profi-Club aus Wuppertal und Solingen mit einem Sieg über Wilhelmshaven den Aufstieg in die stärkste Liga der Welt am 31. von 38 Spieltagen perfekt machen.

15 Siege in Folge bedeuteten einen Startrekord in der 2. Liga

BHC-Chef Jörg Föste hat eine rauschende Party versprochen. Es wird, wenn nicht am Freitag, dann an einem anderen Spieltag der dritte Erstliga-Aufstieg der 2006 gegründeten „Bergischen Löwen“ werden. Wie nach dem ersten Abstieg 2011/12 wird der „Betriebsunfall“ nach nur einer Saison korrigiert. Bisher wurde der rechnerische Aufstieg zweimal auswärts erreicht – auch deshalb wollen die Spieler um Kapitän Kristian Nippes (30, Löwe seit 2011) und ihre Fans den großen Tag diesmal unbedingt in heimischer Halle feiern.

Die aktuelle Saison stellt sich als bislang einzigartige Rekordjagd der Löwen dar, die schon in der Saisonvorbereitung mit Siegen über etliche Erstligisten enormes Potenzial angedeutet hatten. Dem aktuellen Heimspiel zum Trotz gilt auch in der 2. Handball-Bundesliga: Aufgestiegen wird auswärts. Dass der BHC bislang jedes seiner 15 Auswärtsspiele gewonnen hat, spricht eine klare Sprache. 15 Siege in Folge und 30:0 Punkte bedeuteten auch einen Zweitliga-Startrekord, der mit einer Heimniederlage am 2. Dezember gegen den VfL Lübeck-Schwartau endete.

Der gerade Weg zurück ins Oberhaus stand indes nie in Frage. Wenn vom besonderen Weg des Bergischen HC die Rede ist, dann meist in Zusammenhang mit seinem Trainer Sebastian Hinze. Der 38-Jährige ist als Wuppertaler eine Integrationsfigur, spielte selbst noch jahrelang für den BHC. Mit ihm und den Löwen passt das seit nunmehr sechs Jahren, in denen der Verein unverbrüchlich zu seinem Übungsleiter hielt, der bei seinem Einstieg, damals für die letzten Spiele in der Erstliga-Abstiegssaison 2011/12, erst 32 Jahre alt war. Mit ihm realisierte der BHC den sofortigen Wiederaufstieg, stattete Hinze mit einem langfristigen Vertrag bis 2018 aus. An dem auch nicht gerüttelt wurde, als es in den folgenden vier Erstliga-Jahren immer wieder Durststrecken gab, die wenige Trainer im Profi-Geschäft überlebt hätten.