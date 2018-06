Machbares Los für Handball-Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC in der ersten Runde des DHB-Pokals. Im Düsseldorfer ISS Dome wurde den Bergischen Erstligist Ludwigshafen-Friesenheim, Zweitliga-Absteiger HG Saarlouis und der unterklassige VfL Pflullingen für das Vierer-Turnier zugelost, bei dem die Achtelfinalteilnehmer ermittelt werden.

Der BHC trifft zunächst auf Saarlouis, das man in der vergangenen Spielzeit zweimal hatte deutlich bezwingen können. Der Sieger trifft dann auf den Sieger der zweiten Partie, in der Erstligist Ludwigshafen natürlich klarer Favorit ist. Pikant: Nur wenige Tage später sind die Eulen aus Ludwigshafen auch Auftaktgegner des BHC in der Bundesliga. gh