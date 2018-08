Düsseldorf. Der Bergische HC trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auf Cup-Verteidiger Rhein-Neckar Löwen. "Ein Hammerlos", kommentierte der BHC die Partie auf seiner Facebookseite. Das Achtelfinale wird am 16. und 17. Oktober ausgespielt. Der genaue Spieltag steht noch nicht fest, der BHC kann sich aber über ein Heimspiel freuen.

Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt empfängt in der Runde der besten 16 Teams den SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im TV-Sender Sky nach dem Supercup-Spiel der Löwen gegen Flensburg (33:26). Meisterschafts-Mitfavorit THW Kiel kann in eigener Halle gegen den SC DHfK Leipzig um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. dpa/red