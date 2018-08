Handball-Bundesligist Bergischer HC hat mit einem 11:36 (3:17)-Sieg gegen Drittligist HG Saarlouis die zweite Runde des DHB-Pokals erreicht.

Der BHC hat am Samstagabend von Minute eins an keinen Zweifel daran aufkommen lassen, welches Team an diesem Abend in die zweite Runde des DHB-Pokals einziehen würde. In der Kurt-App-Halle in Pfullingen unterlag die HG Saarlouis dem Bundesliga-Aufsteiger aus dem Bergischen mit einem 11:36 (3:17).

Das Team von Sebastian Hinze ließ bis zur 18. Minute nur ein Gegentor des Drittligisten zu. Nur drei Treffer insgesamt erzielte die Mannschaft von HG-Trainer Philipp Kessler in Hälfte eins. red