Nach dem Abstieg 2017 hat der Club über das Jahr in der 2. Liga die Standards erhöht. Der Kader ist so groß wie nie zuvor. Jetzt geht’s los.

Solingen/Wuppertal. Am Sonntag um 16 Uhr ist es soweit. Der Bergische HC startet wieder dort, wo er sich eigentlich schon vor zwei Jahren etablieren wollte – in der Handball-Bundesliga. Zu Gast in der Klingenhalle in Solingen sind dann die Eulen Ludwigshafen. Ein Auftaktgegner, gegen den die Chancen, die Saison auf einer positiven Note zu beginnen, gut stehen dürften. Denn Ludwigshafen – vormals Friesenheim – hat die Klasse erst am letzten Spieltag der vorangegangenen Saison etwas glücklich gehalten. Verstärkt haben sich die Eulen zwar. Etwa mit den beiden sehr talentierten Linkshändern Stefan Salger und Jerome Müller, doch im Vergleich mit dem Bergischen HC sind die Veränderungen eher gering.

Der Kader des BHC ist enorm verstärkt und vergrößert worden

Der Bergische HC hat aus dem unglücklichen Abstieg in die Zweitklassigkeit im Sommer 2017 das Beste gemacht. Nicht nur überrannte der Club die Konkurrenz mit 70:6-Punkten, er nutzte die Euphorie, um die Strukturen zu verbessern. Jetzt möchte man sich langfristig im Oberhaus etablieren. „Damit uns das gelingt, müssen wir uns weiter professionalisieren“, sagte Jörg Föste, der seit Jahren maßgeblich die Geschicke des Clubs lenkt und seit dieser Saison auch offiziell wieder als Geschäftsführer im sportlichen Bereich auftritt. Nicht nur stellten die Bergischen mit dem Ex-Bundesligaspieler Mirko Bernau einen Sportlichen Leiter für den Unterbau ein, sie schafften auch eine neue Stelle als Teamassistent für Jan Artmann.

Der Linksaußen war nach der Aufstiegssaison einziger Abgang. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich der 27-Jährige vom Handballfeld zurückziehen und entlastet den Club auf seiner neuen Position künftig hinter den Kulissen. Die größte Veränderung ist jedoch eine deutliche Vergrößerung des Kaders. Der Verein holte vier Zugänge für den Kernkader und zwei für den erweiterten. 18 beziehungsweise 22 Handballer stehen Trainer Sebastian Hinze zur Verfügung. So breit aufstellt waren die Löwen noch nie.

Dass sich nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität verbessert, beweist ein Blick auf die Zugänge. Rafael Baena kommt von den Rhein-Neckar Löwen, bringt zwei Deutsche Meisterschaften sowie einen Pokalsieg mit und ist offensiv am Kreis eine „Waffe“. Rückraumspieler Daniel Fontaine (Frisch Auf Göppingen) und Linksaußen Jeffrey Boomhouwer (MT Melsungen) sind beides gestandene Bundesligaspieler und Yannick Fraatz ein großes Talent. Der Sohn von Bundesliga-Legende Jochen Fraatz ist erst 19 Jahre alt, hatte sich bei Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen aber schon zum Stammspieler entwickelt.

In der Szene wird der BHC mehr denn je respektiert

Dazu sicherte sich der Club das Zweitspielrecht für Dormagens Lukas Stutzke, der gerade bei der Junioren-EM die Bronzemedaille gewonnen hat. Der 20-Jährige kommt nächsten Sommer ganz zu den Löwen. Als dritter Torhüter steht Estlands Nationaltorhüter Rasmus Ots bereit. Der könnte bereits am Sonntag zu seinem ersten Einsatz kommen. Bastian Rutschmann hat sich beim Pokalspiel gegen den VfL Pfullingen am vergangenen Wochenende eine Verletzung an der Wade zugezogen.

Der Vorzeichen für die Löwen stehen also gut. In der Handballszene wird der BHC als sicherer Kandidat für den Klassenerhalt angesehen. „Das freut mich natürlich“, sagt Trainer Hinze. „Auch ich bin überzeugt davon, dass wir die Kader-Qualität haben, nicht auf einem der beiden letzten Plätze zu landen.“ Das wäre ein guter Beginn für Konstanz.