Der Siegeszug des Bergischen HC in der zweiten Handball-Bundesliga geht weiter. Auch beim einstigen Angstgegner ThSV Eisenach gewannen die Bergischen am Samstagabend mit 25:21 und bauten mit dem achten Sieg im achten Spiel ihre Tabellenführung weiter aus. Lübeck-Schwartau, bislang erster Verfolger des BHC, kassierte zeitgleich in Saarlouis seine erste Niederlage.

Der BHC lag von Beginn an stets in Führung, agierte mit einer starken Abwehr und einem guten Christopher Rudeck dahinter und hatte in Arnor Gunnarsson seinen überragenden Torschützen. Allein im ersten Durchgang traf der Isländer zehn Mal und hatte dabei sogar noch seinen ersten Siebenmeter verworfen. Nach dem Wechsel baute der BHC seinen Vorsprung zunächst weiter aus. Erst in den letzten zehn Minuten kam Eisenach noch einmal auf vier Tore heran, doch mehr ließ der BHC nicht zu.

Gleich dreimal hielt Christopher Rudeck mit seinen Paraden den BHC-Kasten sauber, sodass Maciej Majdzinski nach den ersten Fehlversuchen der Bergischen nach knapp vier Minuten das erste Tor des Abends erzielte. Der BHC haderte weiter mit der Chancenauswertung und so konnten die Hausherren den Rückstand gleich zum 2:1 (6.) drehen, ehe Arnor Gunnarsson mit dem Rücken zum Tor zum 2:2 (8.) egalisierte. Während einer Strafzeit gegen die Wartburgstädter setzten sich die Löwen auf 3:5 (13.) ab, doch es lief nach zerfahrenem Beginn noch nicht viel besser für die Gäste – Bettin vergab nach etwas mehr als einer Viertelstunde vom Siebenmeterstrich, an dem zuvor bereits Gunnarsson gescheitert war. Trotz weiterhin verbesserungswürdiger Abschlussquote legten die Bergischen Löwen auf plus Drei vor, ehe Saul für Eisenach wieder auf 6:8 (21.) verkürzte. Bis zur Halbzeitpause kam das Team von BHCCheftrainer Sebastian Hinze in der Vorwärtsbewegung immer noch nicht so recht auf Betriebstemperatur, führte aber immerhin mit 8:12.

Mit Vollgas kamen die Bergischen dann aus der Kabine und schenkten Eisenach innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff gleich drei Treffer zum 8:15 (35.) ein – Christoph Jauernik beorderte seine Team zur frühen Auszeit. Doch jetzt waren die Löwen nicht mehr zu stoppen, die während der zweiten Zeitstrafe gegen Iffert deutlich auf 9:17 (37.) davongezogen waren. Noch einmal kurz nachlässig – Eisenach verkürzte auf 11:17 (40.) – hielt der BHC bis in die Schlussphase den Abstand auf sechs bis sieben Tore und entschied am Ende die Partie völlig verdient mit 21:25 für sich und trat die nächtliche Rückreise ins Bergische Land mit beeindruckenden 16:0-Punkten an.