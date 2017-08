Beim Ligaauftakt des Handball-Zweitligisten in der Uni-Halle gewinnen die Bergischen 26:23 (13:11)

Wuppertal. Handball-Zweitligist Bergischer HC gewinnt am Samstag gegen den Aufsteiger HC Elbflorenz 26:23 (13:11). BHC-Trainer Sebastian Hinze hatte gut daran getan, den Gegner beim Zwetligaauftakt am Samstag in der Wuppertaler Uni-Halle nicht zu unterschätzen. Denn zwischenzeitlich konnte sich der HC Elbfllorenz sogar seinen Vorsprung auf vier Tore ausbauen. Doch mit einer atemberaubenden Aufholjagd egalisierte der BHC erst den Spielstand und ging nach Treffern von Gunnarsson, Szücs, Nippes und dann wieder Gunnarsson in Führung. In die Kabine ging es mit 13:11 für die Mannen von Chefcoach Sebastian Hinze.

In Halbzeit zwei konnte der HCE zwar immer mal wieder Tore auf den BHC gutmachen. In Führung gehen konnten die Dresdener aber nicht mehr. Am Ende gewann der BHC nach Startschwierigkeiten (viele Pfosten- und Lattentreffer) mit 26:23.