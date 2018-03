Der Niederlage gegen Hamm soll ein Sieg in Saarlouis folgen. Der Handball-Zweitligist sichert ab kommender Saison die Dienste des Dormagener Junioren-Nationalspielers Lukas Stutzke.

Wuppertal. Eine grandiose Leistung hat der Bergische HC im Topspiel gegen den ASVHamm am Mittwoch nicht abgerufen. Erst in der Schlussphase drehten die Löwen vor allem kämpferisch massiv auf und hatten am Ende sogar die Chance, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Der Tabellendritte der 2. Handball-Bundesliga jedoch hatte das Glück des Tüchtigen und brachte dem Spitzenreiter beim 27:25 die zweite Saisonniederlage bei. „Für uns ist wichtig, dass wir sehen, dass wir nur stabil sind, wenn alles stimmt. Daraus müssen wir lernen“, meint BHC-Trainer Sebastian Hinze. „Zum Glück ist bereits am Freitag wieder ein Spiel, dann können wir es direkt viel besser machen.“ Bei der HG Saarlouis (19.30 Uhr) haben die Bergischen die Chance, sich den Frust ein wenig von der Seele zu schießen. Denn die Saarländer stellen derzeit so etwas wie das Gegenstück zum ASV Hamm dar. Die HG wartet seit elf Partien auf einen Sieg.

Stutzke erhält für 2018/19 zunächst ein Zweitspielrecht

Unterdessen gibt der BHC eine Personalie für die kommenden Saison bekannt und arbeitet dabei weiter mit Talenten aus der Region. Lukas Stutzke, aktuell erfolgreichster Feldtorschütze der 3. Handball-Liga West mit 128 Treffern, trägt in der kommenden Saison weiterhin das Trikot des TSV Bayer Dormagen. Darüber hinaus wird der Junioren-Nationalspieler auch für den Bergischer HC im Wege des Zweitspielrechts im Einsatz sein und wechselt zur Saison 2019/20 ganz zum BHC.

"Wir sind natürlich froh, dass Lukas uns weiterhin erhalten bleibt und mithelfen wird, unsere Ziele zu erreichen", sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. "Es ist ein logischer gemeinsamer Weg. Lukas hat bereits in diesem Jahr punktuell beim BHC mittrainiert, und das Zweifachspielrecht ist der nächste Schritt in seiner Laufbahn, die noch weit führen kann. Ich bedanke mich bei Lukas, seiner Familie und beim Bergischen HC für die guten Gespräche", betont Barthel und macht deutlich, dass es "im Interesse des deutschen Handballs liegt, wenn ein solch talentierter Spieler in der 1. Liga ankommt."

"Mit Lukas gewinnen wir einen hochveranlagten und umworbenen Auswahlspieler hinzu. Als Opladener ist er ein waschechter Junge der Region. Wir haben uns sehr um ihn bemüht und bedanken uns bei seinen Eltern und Lukas selbst für das Vertrauen. Mit dem TSV Bayer Dormagen haben wir einmal mehr eine Lösung gefunden, die auf die persönliche Situation des Athleten abgestimmt ist - vielen Dank auch dafür", erklärt BHC-Beiratsmitglied Jörg Föste. Der 20- jährige Rückraumspieler freut sich auf die Herausforderung: "Dies ist für mich natürlich eine Riesenchance und der nächste Schritt in meiner Karriere", sagt Lukas Stutzke.