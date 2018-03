Zwei Tage nach der 25:27-Niederlage gegen Hamm tut sich der Spitzenreiter auch beim Schlusslicht schwer und gewinn aber nach Pausenrückstand noch mit 28:24 (9:11).

Wuppertal/Saarlouis. Mit viel Mühe ist der Bergische HC in der 2. Handball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Beim 28:24 (13:15)-Sieg bei Schlusslicht HG Saarlouis taten sich die Löwen am Freitagabend lange schwer und lagen aufgrund haarsträubender Fehler im Abschluss bis zur 40. Minute noch mit 15:18 zurück. Noch rechtzeitig setzte sich dann aber doch die Klasse des Spitzenreiters durch. Der ging nach 48 Minuten beim 22:21 erstmals in Führung und geriet dann doch noch in einem kleinen Lauf. Das Endergebnis von 28:24 sagte nicht unbedingt aus, wie schwer sich die Bergischen zwischendurch getan hatten.

Nun können sie entspannt zuschauen, wie sich die Konkurrenz am Wochenende gegenseitig die Punkte abnimmt. Unter anderem spielt der Dritte Hamm gegen den Vierten Lübeck. Der Abstand zu Hamm auf dem ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt aktuell wieder zwölf Punkte.