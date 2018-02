Handball-Zweitligist Bergischer HC hat am Donnerstag bekannt gegeben, mit Sebastian Hinze langfristig zu verlängern.Eine genaue Vertragslaufzeit wollte der Verein nicht nennen. "Sebastian ist der ideale Trainer für diesen Verein. Er verfügt über überragende Fähigkeiten",lobte BHC-Beirat Jörg Föste den Trainer über den grünen Klee.

Der 38-Jährige ist seit der Saison 2012/13 Cheftrainer des BHC und führte den Verein in der Saison in die 1. Handball-Bundesliga. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison, steht der BHC seit Beginnd er aktuellen Spielzeit auf Platz eins der zweiten Liga. ull/gh