Am Samstag gewann das Team von Trainer Sebastian Hinze 34:25 (15:11) gegen den Handball-Drittligisten SG Leutershausen.

Wuppertal. Der Bergische HC hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen den Drittligisten SG Leutershausen souverän mit 34:25 (15:11) erfüllt und spielt am Sonntag um 16 Uhr in Pforzheim gegen den TV Hüttenberg um den Einzug in das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs.

Noch ohne den sich weiterhin in der Aufbauphase befindenden Csaba Szücs traten die Bergischen Löwen ansonsten komplett zur ersten Pflichtspielaufgabe im DHB-Pokal an und sahen sich in den ersten Minuten einem hochmotivierten Drittligisten aus Leutershausen gegenüber, der bis zum 3:3 (5.) durchaus Schritt halten konnte. Die Bergischen waren in dieser Phase noch dabei, die Kompaktheit in der Defensive herzustellen, kamen dann aber immer besser in das Tempospiel und zogen auf 3:6 (10.) davon, ehe Mannschaftskapitän Kristian Nippes bei eigener Unterzahl BHC-Treffer Nummer Sieben markierte.

Beim Zwischenstand von 5:8 (14.) nahm SG-Trainer Marc Nagel die erste Auszeit und seine Mannschaft blieb zunächst mit 7:10 (17.) weiter in Schlagdistanz – bedingt durch die noch nicht optimale Abschlussquote der Löwen. In dieser Phase zeigte sich Christopher Rudeck im Tor der Bergischen gut aufgelegt.

Gut zehn Minuten vor der Halbzeitsirene musste Leutershausen der eigenen Euphorie und dem Tempo langsam Tribut zollen, der BHC zog auf 8:13 davon. Mit einem 11:15 gingen die Mannen von BHC-Coach Sebastian Hinze in die Kabinen, hätten aber bereits mit den eigenen Abschlüssen einen deutlicheren Vorsprung und damit die Vorentscheidung herauswerfen können.

Der BHC kam mit viel Tempo aus der Pause, sodass Nagel schon früh beim 13:19 (35.) die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch warf. Noch einmal weckte er bei seiner Mannschaft die letzten Reserven, um sich noch nicht endgültig vom BHC abschütteln zu lassen und die Trefferquote der Löwen lies bei den Baden-Württembergern während dem etwas hektischen Anbruch der Schlussviertelstunde und dem Stande von 20:24 noch einmal ein letztes Fünkchen Hoffnung aufkommen – Hinze reagierte mit dem Torwartwechsel Rutschmann für Rudeck.

Spielverlauf SG Leutershausen: Hübe, Döding – Jäger (2), Rolka (3), Stippel, Kupijai (1), Russ (4), Bauer (5), Gasser, Herbert, Cirac, Pfattheicher (5/2), Kubitschek (5), Karpstein. Trainer: Marc Nagel Bergischer HC: Rutschmann, Rudeck – Kotrc (4), J.Artmann, Wöstmann (1), Gutbrod (2), Bettin (4), Dell (2), Arnesson (2), Babak (2), Darj, Petrovsky (4), Nippes (2), Criciotoiu (2), Majdzinski (1),Gunnarsson (8/2). Trainer: Sebastian Hinze Thomas Kern und Thorsten Kuschel 2/3 - 2/2 3 - 3 (Kupijai, Rolka, Cirac – Majdzinski, Darj, Bettin) 3:3 (5.), 3:6 (10.), 6:9 (15.), 8:13 (20.), 9:14 (25.), 11:15 (30.), 13:19 (35.), 16:21 (40.), 20:24 (45.), 21:27 (50.), 23:30 (55.), 25:34 (60.)

Doch die Bergischen Löwen ließen nichts mehr anbrennen und brachten die Erstrundenpartie letztendlich souverän mit 25:33 zu Ende und spielen somit am Sonntag um 16 Uhr in der Pforzheimer Hertha-Benz-Halle gegen den Bundesligaaufsteiger TV Hüttenberg um den Einzug in das Achtelfinale des DHB-Pokals.

„Wir haben noch nicht alles so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben, haben aber die ganze Zeit geführt und die Pflichtaufgabe souverän gemeistert“, bilanzierte Sebastian Hinze unmittelbar nach dem Abpfiff. „Wir haben aber gesehen, dass es etwas anderes ist, den Plan im Pflichtspielmodus umzusetzen und haben nun das Endspiel, dass wir haben wollen. Dem gilt nun ab sofort die volle Konzentration.“ Red