Zweitligist siegt in Hagen klar mit 29:20 und zieht an Balingen vorbei. Fans sorgen für Heimspielatmosphäre.

Wuppertal. „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hey“, skandierten die Bergischen Handball-Fans und feierten ihre Lieblinge minutenlang auf der Platte der Ischelandhalle. Mit einem am Ende lockeren 29:20 (14:10)-Sieg über Eintracht Haam Freitagabend in seinen ersten Doppelspieltag der 2. Bundesliga und überflügelten den bisherigen Tabellenführer Balingen, der in Coburg mit 25:32 verlor.

Am Tor zu Westfalen schienen die Bergischen dem Aufsteiger gleich zu Beginn die Grenzen aufzuzeigen. Mit hohem Tempospiel ließ BHC-Trainer Sebastian Hinze sein Team die Favoritenrolle nicht nur annehmen, sondern auch ausleben. Die Hagener, mit dem Ur-Solinger Julian Renninger und Tim Lindner durchaus mit Bergischem Personal in seinem Kader, brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu finden.

Erst nach einer 8:2-Führung (16.) und einigen Wechseln ließen die Gäste in der zuvor dichten Abwehr nach und Hagen wieder etwas an sich herankommen. Denn aus dem Positionsspiel zeigte die Mannschaft von Niels Pfannenschmidt, dass sie doch wettbewerbsfähig ist. Doch Sebastian Hinze ließ sich weder von der bis auf 14:10 schmelzenden Pausenführung noch von Hagens bester Phase nach dem Wiederanpfiff beunruhigen. Spätestens nach 15:13 (34.) übernahmen in Rot spielende Bundesligaabsteiger auch optisch wieder das Heft des Handelns.

Allen voran Arnor Gunnarsson zeigte sich wieder in guter Verfassung. Er traf, egal ob von Rechtsaußen, vom Siebenmeterpunkt oder aber auch vom eigenen Kreis aus ins leere Tor des Gegners, und war am Ende wieder bester BHC-Schütze. Der Isländer wusste die BHC-Fans zu begeistern. Diese bildeten nicht nur knapp die Hälfte der 1250 Zuschauer, sie sorgten in der Ischelandhalle für auswärts selten erlebte Heimspielatmosphäre. „Viel mehr Stimmung können die in ihrer eigenen Halle doch auch nicht machen, oder?“, fragte ein Hagener Fan. Die Blaue Wand gehörte ebenso wie das Team um Kapitän Kristian Nippes zu den Gewinnern des Abends.

Mit der Leistung sollte am Sonntag auch TuSEM Essen kaum eine Chance gegen den Tabellenführer haben. „Wenn wir unsere Deckungsarbeit von den ersten 15 Minuten durchgezogen hätten, hätten die Hagener unternehmen können, was sie wollen, sie hätten nichts machen können“, gab sich Kapitän Nippes trotz aller Freude und Euphorie noch etwas kritisch. Man sieht den BHC-Akteuren allerdings an, dass sie in jeder Spielphase durch Tempowechsel die Kontrolle behalten. Wie ein souveräner Spitzenreiter eben. . .