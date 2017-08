Gegen den Erstligisten spielen die Bergischen Handballer am Wochenende 17./18. Oktober.

Wuppertal. Die Handballer des BHC haben am 17./18. Oktober im Achtelfinale des Pokals ein Heimspiel gegen Erstligist HSG Wetzlar. „Wir freuen uns sehr, dass wir im Achtelfinale ein Heimspiel gegen einen Erstligisten zugelost bekommen haben, der nicht so weit vom Bergischen Land entfernt liegt und auch immer zahlreiche Fans mitbringt. In den letzten Jahren haben wir gegen die HSG Wetzlar immer gute Spiele gemacht und wollen mit der heimischen Kulisse im Rücken selbstverständlich das Spiel gewinnen“, kommentiert BHC-Sportdirektor Viktor Szilagyi das Los. Red