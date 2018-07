Wuppertal. Für zwei Spiele wird Handball-Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC in diesem Jahr aus deinen Stammhallen in Wuppertal und Solingen in den Düsseldorfer "Rather Dome" ausweichen.

Die Donnerstagspartien gegen die Rhein-Neckarlöwen (amtierender Pokalsieger) am 1. November und gegen den THW Kiel (Altmeister) am 15. November (jeweils 19 Uhr) sollen in der deutlich größeren Düsseldorfer Arena ausgetragen werden.

Die hat allein auf den beiden Unterrängen, die der BHC möglichst vollmachen möchte, eine Kapazität von rund 7000 Plätzen. Grundlage sind die Rahmentermine Termine für 2018, die die Handball-Bundesliga jetzt veröffentlicht hat. Die Anwurfzeiten werden zum Teil noch mit dem Fernsehsender Sky festgelegt, bei Highlightspielen rücken sie sonntags auf 13.30 Uhr.

Der Terminplan So., 26.8., 16 Uhr BHC - Ludwigshafen,

So., 2.9., 16 Uhr Hannover - BHC,

Mi., 5.9., 19 Uhr BHC – Erlangen,

So., 9.9., 16 Uhr Magdeburg - BHC,

So., 16.9 BHC – Lemgo,

So., 23.9. Stuttgart – BHC,

So., 30.9. BHC – Bietigheim,

Do., 4.10., 19 Uhr Wetzlar - BHC,

Do., 11.10., 19 Uhr BHC – Leipzig,

Do.-So., 18.-21.10 Melsungen – BHC,

Do., 1.11., 19 Uhr BHC – Rhein-Neckar Löwen,

So., 11.11. BHC – Gummersbach,

Do., 15.11., 19 Uhr BHC – Kiel,

Do., 22.11., 19 Uhr BHC – Göppingen,

So., 2.12. Füchse Berlin – BHC,

So., 9.12. BHC – Minden,

So., 16.12. Flensburg – BHC,

Do.-So., 20.-23.12. Lemgo – BHC, Mi., 26.12. BHC – Hannover.

Änderungen aufgrund der Ansetzungen im Europapokal sind möglich. Der Vorverkauf für die Karten beginnt am Dienstag (24.7.) um 12 Uhr.