Vor rund 2000 Zuschauern lieferten sich die Löwen in der Uni-Halle ein spannendes Spiel gegen die Essener und verteidigten mit dem Sieg die Tabellenspitze.

Wuppertal. Der BHC setzt seinen Siegeszug durch die Zweite Liga fort. Vor dem bisher besten Besuch von rund 2000 Zuschauern in der Wuppertaler Uni-Halle besiegten die Bergischen am Sonntag auch den TuSEM aus Essen mit 29:26 (16:12) hatten beim fünften Sieg im fünften Spiel in einem bis zum Ende spannenden Spiel aber deutlich mehr Mühe als erwartet.

Beide Mannschaften bewiesen dabei wie spannend und mitreißend auch Zweitliga-Handball sein kann. Das Derby Wochenende, das am Freitag mit einem 29:20-Sieg in Hagen und der erstmaligen Eroberung der Tabellenspitze begonnen hatte, ging damit auch erfolgreich zu Ende. gh