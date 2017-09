Hildesheim. Handball-Zweitligist Bergischer HC hat auch das zweite Spiel der neuen Saison gewonnen. Durch einen am Ende souveränen 33:28-Erfolg beim Aufsteiger Hildesheim kletterte der letztjährige Erstligist in der Tabelle auf Platz fünf. Nur zweimal, beim 0:1 und 1:2, gerieten die diesmal konzentrierter beginnenden Löwen in Rückstand, liefen aber bis zum 19:20 nach 43 Minuten immer mal wieder Gefahr, einen Ausgleich zu kassieren. Danach setzten sich die Gäste binnen weniger Minuten entscheiden auf fünf Tore ab und brachten den Erfolg souverän ins Ziel.

Erfolgsgaranten waren vor allem Rechtsaußen Arnor Gunnarsson, der zweistellig traf, dabei achtmal vom Siebenmeterpunkt, sowie Mittelmann Linus Arnesson, der sechs Treffer erzielte. In der Abwehr vor dem guten Christopher Rudeck, der nach 22 Minuten zwischen die Pfosten rückten, zeigte sich der BHC dagegen noch nicht so sattelfest.

Besonders den 14-fachen Hildesheimer Schützen Savvas bekam man kaum in den Griff. Im Heimspiel gegen Dessau haben die Löwen am kommenden Samstag (19 Uhr Klingenhalle) die Gelegenheit, weiter an ihrer Siegesserie zu arbeiten und das Unternehmen Wiederaufstieg zu untermauern