Emsdetten/Wuppertal. Der Ehrgeiz von Handball-Zweitligist Bergischer HC ist auch nach dem am Freitag bereits vorzeitig perfekt gemachten Aufstieg noch nicht erloschen. Obwohl am Freitag noch gebührend gefeiert worden war, siegte der künftige Erstligist am Sonntag beim Tabellen-Neunten TV Emsdetten am Ende klar mit 29:24 (11:12)und behielt auch nach 32 von 38 Spieltage seine blütenweiße Auswärtsweste.

Wirkten die Löwen in Halbzeit eins zeitweise etwas unkonzentriert, stabilisierten sie sich nach Pause deutlich und drehten die Emsdettener Halbzeitführung schnell. Insbesondere Kreisläufer Max Darj tat sich dabei hervor, erzielte drei Treffer in Serie und am Ende mit sechs die meisten beim BHC.

Die Mannschaft schraubte ihr Punktekonto auf sagenhafte 60:4. Nächste Woche folgt das nächste Heimspiel. Am Samstag um 19 Uhr kommt dann Konstanz in die Uni-Halle.