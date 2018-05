Als Partner der Lanxess-Arena in Köln hat der BHC 200 Freikarten für die Preview-Party vor dem Champions-League-Final-Four erhalten und will sie an seine Fans weitergeben. Wer Interesse hat, kann sich vor dem Spiel gegen Balingen am Samstag an der Kasse melden. Sie gelten für den 25. Mai und werden nur einzeln abgegeben. Im Final-Four stehen Montpellier, Nantes, Paris und der HC Vardar (Skopje).

Meisterfeier auf dem Rathausvorplatz mit Freibier

Am Mittwoch, 30. Mai, richtet die Stadt Solingen für den BHC eine Meisterfeier auf dem Rathausvorplatz aus, inklusive Eintragung ins Goldene Buch der Stadt, Livemusik und 500 Liter Freibier.

Die Meisterschale bekommt der Bergische HC am 2. Juni

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Coburg am 2. Juni in der Uni-Halle werden HBL-Präsident Uwe Schwenker und - Gecshäftsführer Frank Bohmann, dem BHC die Meisterschale überreichen.

BHC-A-Jugend spielt Turnier im Rahmen des Supercup

Im Vorprogramm des Supercups Meister gegen Pokalsieger am 22. August in Düsseldorf wird die A-Jugend des BHC ein Turnier gegen Essen, Dormagen und die Rhein Vikings spielen. Auch dafür erhält der BHC demnächst Karten und will sie dann an seine Fans weitergeben.

