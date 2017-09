Handball. Der noch punktlose TuSEM Essen leistet beim 29:26-Sieg der Löwen in der Uni-Halle große Gegenwehr.

Wuppertal. Der BHC setzt seinen Siegeszug durch die Zweite Liga fort. Vor dem bisher besten Besuch von rund 1877 Zuschauern in der Wuppertaler Uni-Halle besiegten die bergischen Handballer am Sonntag auch den TuSEM aus Essen mit 29:26 (16:12), hatten beim fünften Sieg im fünften Spiel aber deutlich mehr Mühe als erwartet. Beide Teams bewiesen, wie mitreißend auch Zweitliga-Handball sein kann. Das Derby-Wochenende, das am Freitag mit einem 29:20 in Hagen und der Eroberung der Tabellenspitze begonnen hatte, ging damit auch erfolgreich zu Ende. Doch dem BHC dürfte der Verlauf der gestrigen Partie als Warnung gelten, dass er bei aller individuellen Klasse keinen Deut nachlassen darf.

Dass mit Nordhorn noch eine Mannschaften ohne Punktverlust ist und auch der Neunte Rimpar Wölfe erst einmal verloren hat, unterstreicht zudem die Zwei-Klassengesellschaft in der zweiten Liga, in der der BHC als Topfavorit gilt. Das könnte er am kommenden Freitag erstmals mit einem Sieg gegen ein Team aus den aktuellen Top-Acht - beim am Sonntag erstmals besiegten ASV Hamm - unterstreichen.

Essens Deckung stresst den BHC

Gegen Essen, das in dieser Saison noch keinen Zähler gesammelt hat, trafen die Löwen über 60 Minuten auf eine sehr aggressive Abwehr und hatten damit große Schwierigkeiten. Gleich dreimal fischte Ex-Löwe Richard Wöss in den ersten 15 Minuten einen Pass der Gastgeber weg und startete selbst zum Gegenangriff. Mit sieben Treffern war Wöss bester Essener Feldtorschütze und sorgte mit dem sicheren Elfmeterschützen Noah Beyer dafür, dass die Gäste die Partie bis in die Schlussminuten hinein offenhielten konnten.

Als der BHC nach dem 11:11 nach 24 Minuten (dabei hatte Bastian Rutschmann sogar noch ein gutes Halbes Dutzend Bälle gehalten) noch bis zum Wechsel auf vier Tore davongezogen war, dachten nicht wenige in der Uni-Halle, dass die Partie nun ihren erwarteten Gang gehen würde. Doch weit gefehlt: Nach 38 Minuten erzielte Dennis Szczesny zum Jubel der rund 40 mitgereisten Gästefans den 17:17-Ausgleich und zwang BHC-Trainer Sebastian Hinze zur Auszeit. Der brachte jetzt Christoper Rudeck zwischen die Pfosten und Fabian Gutbrod im linken Rückraum.

Doch Essen hielt mit seiner offensiven 4:2-Abwehr weiter dagegen und hatte durch Wöss sogar die Chance, in Führung zu gehen. Der traf zwar nur den Pfosten, doch der BHC zeigte unerwartet Nerven, kassierte viele Zeitstrafen. Der auch stimmungsmäßige Höhepunkt des Spiels folgte nach 48 Minuten. Als Milan Kotrc offenbar wegen einer Herausstellung von Gunnarsson meckerte, war der BHC bei wackliger 21:20-Führung plötzlich in doppelter Unterzahl.

Rudecks Parade in doppelter Unterzahl

BHC

Essen

Spielfilm

Siebenmeter

Zeitstrafen

Rote Karte Rudeck (ab 38.), Rutschmann - Bettin (1), Darj, Petrovsky (3), Dell, Gunnarsson (4/2), Nippes (5), Majdzinski, Kotrc (4), Artmann, Babak (1), Szücs (1), Gutbrod (2), Arnesson (3), Criciotoiu (5). Bliss, Mangold - Beyer (8/5), J. Ellwanger (3), L. Ellwanger, Roosna, Wöss (7), Kintrup (3), Szczesny (2), Käßer, Ridder, Müller, Seidel, Reißky (2), Skroblin, Zechel (1). 3:5 (9.), 7:6 (14.), 9:7 (18., Auszeit Essen), 11:11 (24.), 13:11 (28., BHC), 16:12 (30.) - 17:17 (35.), 21:21 (50.), 25:22 (53.), 26:25 (58.), 29:26 (60.) 2/4 - 5/5 14 min - 14 min Zechel (45., dritte Zeitstrafe)

Christopher Rudeck hielt zwar den folgenden Essener Wurf, doch als Richard Wöss beim nächsten Angriff dann doch den Ausgleich erzielte, war der BHC immer noch 44 Sekunden in doppelter Unterzahl. Dennoch gelang Kristian Nippes, der sich in dieser Phase als echter Kapitän erwies, die erneute Führung. Die Uni-Halle bebte. Als der BHC dann wieder komplett war, schien Essen endgültig geschlagen. Das Schicksal des tapferen Gastes war aber dennoch erst besiegelt, als der starke Wöss 45 Sekunden vor dem Ende beim Stand von 28:26 für den BHC seinen Wurf am langen Pfosten vorbeisetzte. Kristian Nippes machte mit seinem fünften Tor den Deckel für den BHC drauf.