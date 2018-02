Wuppertal.Die Handballer des Bergischen HC setzen ihren Siegeszug in der zweiten Handball-Bundesliga fort. Am Samstag landeten sie einen klaren 31:15 (13:10)-Erfolg beim bisherigen Tabellen-Neunten Dessau-Roßlauer HV und ziehen mit weiterhin nur zwei Verlustpunkten einsam ihre Bahn an der Tabellenspitze.

Nur bis zur Pause blieben die Gastgeber halbwegs in Schlagdistanz. Spätestens nach einem 9:0-Lauf des BHC zwischen der 36. Und 46. Minute, mit dem die Löwen von 15:11 auf 24:11 stellten, war die Entscheidung gefallen. Ganze fünf Gegentore ließ die BHC-Abwehr in der zweiten Hälfte zu, und so taten die Bergischen sogar noch etwas fürs Torverhältnis.

Sie betrieben damit auch beste Werbung für den Doppelspieltag am kommenden Wochenende mit den beiden Derbies gegen Hagen (Freitag, Klingenhalle) und in Essen (Sonntag).

Die Tore erzielten: Arnor Gunnarsson (7), Linus Arnesson (5),Fabian Gutbrod (4), Max Darj (3), Maximilian Bettin (3), Jan Artmann (2), Maciej Majdzinski (2), Leos Petrovsky (2), Kristian Nippes (2), Milan Kotrc (1).