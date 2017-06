Mit Leos Petrovsky gab der BHC am Mittwoch zudem eine Neuverpflichtung bekannt.

Wuppertal. Kristian Nippes hat seinen bis zum Sommer 2020 laufenden Vertrag mit den Bergischen um die Gültigkeit für die 2. Handball-Bundesliga erweitert. Der BHC-Mannschaftskapitän bleibt dem Verein somit auch im Falle eines Abstiegs erhalten. Mit Leos Petrovsky gab der BHC am Mittwoch zudem eine Neuverpflichtung bekannt. Der Kreisläufer kommt vom polnischen Erstligisten KS Azoty-Pulawy zur neuen Saison ins Bergische Land. Der 41-fache tschechische Nationalspieler, der im Jahr 2015 gemeinsam mit BHC-Spielmacher Tomas Babak an der Handball-Weltmeisterschaft in Katar teilnahm, hat bei den Bergischen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben. Red