Der Niederlage gegen Hamm soll ein Sieg in Saarlouis folgen.

Eine grandiose Leistung hat der Bergische HC im Topspiel gegen den ASVHamm am Mittwoch nicht abgerufen. Erst in der Schlussphase drehten die Löwen vor allem kämpferisch massiv auf und hatten am Ende sogar die Chance, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Der Tabellendritte der 2. Handball-Bundesliga jedoch hatte das Glück des Tüchtigen und brachte dem Spitzenreiter beim 27:25 die zweite Saisonniederlage bei. „Für uns ist wichtig, dass wir sehen, dass wir nur stabil sind, wenn alles stimmt. Daraus müssen wir lernen“, meint BHC-Trainer Sebastian Hinze. „Zum Glück ist bereits am Freitag wieder ein Spiel, dann können wir es direkt viel besser machen.“ Bei der HG Saarlouis (19.30 Uhr) haben die Bergischen die Chance, sich den Frust ein wenig von der Seele zu schießen. Denn die Saarländer stellen derzeit so etwas wie das Gegenstück zum ASV Hamm dar. Die HG wartet seit elf Partien auf einen Sieg.

Unterdessen hat der BHC für Dormagens Drittliga-Torschützenkönig Lukas Stutzke (20/128 Saisontore) ein Zweitspielrecht für die kommende Saison vereinbart. 2019/20 soll der Junioren-Nationalspieler und Rückraum-Linke dann ganz zum BHC wechseln. trd