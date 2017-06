Das erste Spiel der Zweitliga-Handballer findet am 26. August in der Wuppertaler Unihalle statt.

Wuppertal. Der Bergische HC steht zum Auftakt der Saison 2017/2018 in der 2. Handball-Bundesliga gleich zwei Aufsteigern gegenüber. Den Saisonauftakt bestreitet der BHC um Cheftrainer Sebastian Hintze am Samstag, 26. August, um 19 Uhr in der Unihalle gegen den HC Elbflorenz 2006. Das erste Auswärtsspiel absolvieren die Bergischen am 2./3. September beim Aufsteiger Eintracht Hildesheim, ehe am Samstag, 9. September um 19 Uhr in der Solinger Klingenhalle die Heimpremiere in der Klingenstadt gegen den Dessau-Roßlauer HV 06 angepfiffen wird.