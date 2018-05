Aufsteiger und Meister – diese wichtigsten Saison Ziele hat Handball-Zweitligist Bergischer HC bereits in überragender Manier erreicht. Das Vorhaben, eventuell ohne Auswärtsverlustpunkt aus der Serie zu gehen, mussten die Löwen am Sonntag beim neuen Tabellendritten Lübeck-Schwartau allerdings begraben. Die Lübecker, die bereits das Hinspiel in Solingen gewonnen hatten, beendeten mit einem 24:22 (13:12) den bisherigen 34:0-Punktelauf des BHC in fremden Hallen. Nach Fabian Gutbrods Ausgleich zum 22:22, gelang den Löwen in den letzten drei Minuten kein Tor mehr, so dass sie sich letztlich geschlagen geben mussten.

Die Bilanz des BHC von beeindruckenden 64:6-Punkten schmälert das allerdings nicht und auch Lübeck bleibt nur der Ruhm, den Meister zweimal geschlagen zu haben. Der zweiten Aufstiegsplatz hatte sich bereits am Freitag Bietigheim vorzeitig gesichert.