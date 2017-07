Der neue Linksaußen des Handball-Zweitligisten wollte unbedingt nach Deutschland und peilt nun mit den Löwen die erste Bundesliga an.

Wuppertal. Lange hat Milan Kotrc auf seine Chance gewartet, ins Ausland zu wechseln. Nach elf Jahren bei Dukla Prag verabschiedete sich der 29-Jährige im Sommer mit dem Gewinn der tschechischen Meisterschaft. „Es war Zeit, etwas Anderes zu sehen“, meint der neue Linksaußen des Bergischen HC. Als im Winter das Angebot der Löwen kam, hat Kotrc nicht lange gezögert: „Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen.“ Aufgrund des BHC-Abstiegs wird daraus zwar in dieser Saison nichts, doch nächstes Jahr soll es dann soweit sein.

„Ich habe mich sehr über die Chance beim BHC gefreut. Dass es jetzt die Zweite Liga ist, ärgert mich kaum. Der Aufstieg ist unser großes Ziel“, sagt der 1,90 Meter große Handballer. Zusammen mit Leos Petrovsky und Tomas Babak bildet Kotrc ein tschechisches Trio bei den Löwen. „Ich habe auch mit Tomas vorher ein bisschen gesprochen, um meine Entscheidung für den BHC zu treffen“, sagt der Linksaußen. „Für mich ist es natürlich toll, zwei Landsleute im Kader zu haben.“

Nach Babak und Petrovsky der dritte Tscheche im Kader

Babak absolviert bereits seine zweite Saison im Löwen-Trikot und wird dadurch zum ersten Ansprechpartner. Denn so gut deutsch wie der Spielmacher spricht Milan Kotrc noch nicht. „Ich habe früher in der Schule deutsch gelernt und sogar zwei Jahre in Lohr am Main gelebt, aber doch sehr viele Wörter vergessen“, erläutert der 29-Jährige. „Tomas kann mir dann helfen, die taktischen Dinge hundertprozentig zu verstehen.“ Wenn sich der erste Stress des neuen Lebens in Solingen gelegt hat, plant der Sportler zudem, einen Sprachkurs zu besuchen.

Handball liegt bei Milan Kotrc in der Familie. Sein Vater, der ebenfalls Milan heißt, spielte bereits professionell. „Daher auch meine beiden Jahre in Lohr am Main“, sagt der BHC-Zugang, der mit sieben Jahren in der Schule mit dem Sport begann. „Da war mir schnell klar, dass das mein Spiel ist.“ Der gebürtige Prager blieb dann auch fast immer in seiner Stadt.

In elf Jahren bei Dukla gewann er 2011 und 2017 die Meisterschaft. Aber der Drang, eine neue Mannschaft kennenzulernen, überwog, so dass Kotrc nun alleine nach Solingen gezogen ist. „Meine Freundin studiert noch in Tschechien, so dass sie nur hin und wieder zu Besuch kommt.“