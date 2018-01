Selbst ist der Handball-Zweitligist ab heute beim Salming-Cup gefordert.

Während BHC-Trainer Sebastian Hinze seit Mittwoch wieder Arnor Gunnarsson im Training des Handball-Zweitligaspitzenreiters begrüßen kann, muss er auf seine weiteren vier EM-Fahrer noch eine Woche verzichten. Der Grund ist ein erfreulicher: Die Schweden mit Max Darj und Linus Arnesson haben trotz der Niederlage gegen Norwegen vom Mittwochabend das Halbfinale gegen Dänemark erreicht (Freitag, 20.30 Uhr), die Tschechen mit Leos Petrovsky und Milan Kotrc stehen ebenfalls am heutigen Freitag um 15.30 Uhr im Spiel um Platz fünf gegen Gastgeber Kroatien. „Das ist ein großer Erfolg für uns! Wir können das Spiel ohne großen Druck angehen und genießen, denn wir sind nicht der Favorit“, übermittelte BHC-Linksaußen Milan Kotrc. Max Darj sieht Olympiasieger Dänemark im Halbfinale zwar als Favorit, glaubt aber an die Finalchance seiner Schweden.

Sebastian Hinze freut sich, dass seine Spieler so weit gekommen sind: „Das ist auch für den BHC gut.“ Nicht um Platzierung geht es dem BHC-Trainer mit seiner Mannschaft ab heute beim hochkarätig besetzten Salming-Cup in Verl. Zunächst ist dort um 17 Uhr Erstligist N-Lübbecke der Gegner. „Wir wollen unser Abwehrsystem etwas flexibler gestalten, außerdem haben wir uns ein paar Sachen gegen die klassische 6:0-Deckung von Lübbecke überlegt“, lautet seine Vorgabe. Er kann beim Salming- Cup noch auf den Kroaten Marco Curic zurückgreifen, dessen Gastspielgenehmigung um eine Woche verlängert wurde. Er hatte zuletzt beim Testspielsieg gegen Hüttenberg einen guten Eindruck am Kreis hinterlassen. Heute und für das Platzierungsspiel am Sonntag kann Hinze am Kreis aber auch auf Jonas Dell bauen, der ebenso wie Dorian Wöstmann und Alexander Weck zur Verfügung steht. Nur am Samstag fehlt das Trio wegen Spielen mit der Zweiten und der A-Jugend. Für Hinze gilt es angesichts von drei Partien in drei Tagen beim Salming-Cup zu dosieren. Dass die Gegner dort alle auf ähnlich hohem Niveau spielten, sieht er als willkommene Herausforderung. gh