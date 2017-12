Mit 34:28 (19:10) besiegen die Bergischen im letzten Heimspiel des Jahres den neuen Nachbar Rhein Vikings und bauen ihre Erfolgbilanz in der 2. Liga auf 34:2 Punkte aus.

Wuppertal.Auch im letzten Heimspiel des Handball-Jahres blieb der Bergische HC in der zweiten Bundesliga auf Erfolgskurs. Klar mit 34:28 (19:10) besiegten die Hausherren am Samstag in der mit 2677 Zuschauern bestens besetzten Uni-Halle den Nachbarn Rhein Vikings und steigerten ihre Bilanz auf 34:2 Punkte. Die Wintermeisterschaft war dem BHC schon zuvor nicht mehr zu nehmen gewesen, auch wenn bis Jahresende noch die beiden schweren Auswärtsspiele in Coburg (22. Dezember) und Dresden (26. Dezember) folgen.

Vor der Partie wurde zunächst einmal Viktor Szylagyi gefeiert, der den BHC nach fünfeinhalb überaus erfolgreichen Jahren Richtung Kiel verlassen wird, um dort den Sportdirektorenposten zu bekleiden. Ein toller Aufstieg, den allerdings auch der BHC in den vergangenen Jahren genommen hat. In der nächsten Saison sollte es ein Wiedersehen in der ersten Liga geben.

Seine Aufstiegsambitionen untermauerte der BHC anschließend im Spiel überaus eindrucksvoll. 13:5-Punkte hatte der Aufsteiger vom Rhein zuletzt geholt und zeigte anfangs auch durchaus, warum. Mit überlegten Spielzügen kamen die Gäste immer wieder zum Erfolg und ließen den BHC zunächst noch nicht wegziehen. Doch der BHC war auf die Spielweise der Gäste vorbereitet, machte selbst bei seinen Angriffen ein unglaubliches Tempo und erzielte im ersten Durchgang mit einer Erfolgsquote von 86,4 Prozent bei seinen Angriffen ein bärenstarkes Ergebnis. Da konnte der Aufsteiger, der zuletzt einen Schnitt von nur 21 Gegentoren pro Spiel aufwies, dann ab Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr mithalten. Nun machte das Team um Ex-Löwe Christian Hoße, der auf der Mitte sich auch als Siebenmeterschütze sicher zeigte, auch einige technische Fehler und lag schon zur Pause aussichtslos mit 10:19 hinten.

Nach der Pause versuchten es die Gäste mit 7:6-Überzahlspiel, das dem BHC bei der bisher einzigen Niederlage gegen Lübeck gar nicht geschmeckt hatte, doch diesmal zeigte sich der Tabellenführer besser gewappnet. Mehrere Treffer ins vom Torwart verwaiste Gehäuse machten den Vikings schnell klar, dass hier nichts mehr zu holen war. Bis auf 27:16 bauten die Löwen ihren Vorsprung aus. Danach ging die Linie etwas verloren. Es wurde viel gewechselt, und die Vikings konnten das Ergebnis freundlicher gestalten. Am klaren Sieg des Tabellenführers gab es aber nichts mehr zu deuteln.