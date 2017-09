Mit 35:25 (19:13) über den Dessau-Rosslauer HV gewinnt der Bergische HC in der zweiten Liga auch sein drittes Spiel.

Wuppertal.Der Bergische HC wird seiner Favoritenrolle in der zweiten Handball-Bundesliga weiter gerecht. Im dritten erfolgreichenSpiel gelang den Löwen am Samstagabend auch der erste Kantersieg. Mit 35:25 (19:13) besiegen die Hausherren in der Solinger Klingenhalle den Dessau-Rosslauer HV und können gestärkt in die Derby-Woche mit der Auswärtspartie in Hagen (Freitag) und dem Heimspiel gegen Essen (Sonntag) gehen.

Schon in den ersten Minuten schien es, als würde der BHC die Gäste zerlegen. Die Gastgeber erzielten die erste Führung zwar erst im fünften Anlauf nach drei Minuten, lagen aber bereits nach acht Minuten mit 6:2 in Front. War der Positionsangriff noch nicht so präzise, saßen zumindest die Gegenstöße. Danach ließ man die Gäste, mit dem flinken Vincent Sohmann und dem Rückraumtank Johannes Wasilewski aber immer wieder bis auf zwei Tore herankommen. Wie in den ersten Spielen zeigte die Abwehr dabei, dass sie immer mal wieder einzelne Spieler beim Gegner nicht so richtig in den Griff bekommt. Nach dem 15:12 nach 27 Minuten schraubten die Gastgeber das Ergebnis dann aber binnen 90 Sekunden auf 19:12 hoch und konnten bereits mit einem hohen Vorsprung in die Pause gehen.

Natürlich erwarteten die 1630 Zuschauer, dass die Führung nach dem Wechsel noch ausgebaut würde, um auch gegenüber der Konkurrenz die erste Duftmarke zu setzen. Bedingt durch einige Ungenauigkeiten gelang das zunächst noch nicht. Doch gestützt auf eine starken Christopher Rudeck im Tor setzten sich die Löwen ab der 37. Minute dann endgültig ab. Mit Linus Arnesson dürfte die Klingenhalle einen neuen Liebling haben. Klasse, was der schwedische Mittelmann zeigte, und wie er aus jeder Lage traf. Dazu konnte Trainer Sebastian Hinze von der Bank stetig Klasse nachlegen, was die Gäste auch kräftemäßig dann überforderte. Immerhin verhinderten sie fast noch eine zweistellige Niederlage. Am Ende hatte jeder BHC-Feldspieler getroffen.