Wuppertal. Zweites Spiel, zweiter Sieg für Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC beim Linden-Cup der Sparkasse Gießen. Nach dem 28:26 gegen den künftigen Erstliga-Rivalen Wetzlar am Donnerstag bezwangen die Löwen am Freitag auch den letztjährigen Zweitliga-Gegner HSC Coburg mit 27:22 (14:11). Damit ist ihnen der Turniersieg der Bundesliga-Runde kaum noch zu nehmen. Am Samstag um 17.45 Uhr folgt noch das Duell mit Erstliga-Absteiger TV Hüttenberg.