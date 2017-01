39:35 gegen Ostwestfalen-Auswahl bietet wenig Erkenntnisse.

Wuppertal. Beim Salming-Cup des TV Verl hat Handball-Bundesligist Bergischer HC am Samstag gegen eine Ostwestfalen-Auswahl mit 39:35 gewonnen. Zunächst war am Freitagsabend nach der 30:33-Niederlage gegen den schwedischen Erstligisten Lindbergslids Zweitligist Emsdetten als nächster Gegner angekündigt worden, doch dann wurden dem BHC doch die Ostwestfalen zugeteilt, die kaum Oberliga-Niveau besaßen. Insofern bot das Spiel auch wenig Erkenntnisse. Eine harte Abwehr zu bauen, habe gegen den körperlich klar unterlegenen Gegner keinen Sinn gemacht, so BHC-Trainer Sebastian Hinze.

In seinem letzten Spiel trifft der BHC nun am Sonntag um 12.15 Uhr auf den Zweitligisten TuS Fernorf, der am Samstag Ligarivale Emsdetten besiegt hatte.