Wuppertal. BHC-Regisseur Tomas Babak, der sich am Dienstag beim Spiel in Dresden am linken Ellenbogen verletzt hat, muss mit einer längeren Pause rechnen. Nach einer MRT-Untersuchung, die am Mittwoch im Helios-Klinikum vorgenommen wurde, erhärtet sich der Verdacht auf eine Bänderverletzung. Über die Schwere gab es noch keine abschließende Klarheit. Am Donnerstag werden die Aufnahmen Vereinsarzt Dr. Diederich von der Heyde vorgelegt. Zum tschechischen Nationalteam kann Babak, der im EM-Kader ist, vorerst nicht reisen.