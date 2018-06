Der Bergische HC hat der Saison in der 2. Handball-Bundesliga so beendet, wie er sie über die gesamte Distanz gespielt hat: Furios! Mit 32:27 (13:11) besiegten die Löwen im letzten Saisonspiel vor 2432 begeisterten Zuschauern in der Uni-Halle den letztjährigen Erstliga-Mitabsteiger HSC Coburg und schlossen mit unglaublichen 70:6-Punkten ab. Bis zur letzten Minute zeigte die Mannschaft Konzentration und Leidenschaft und durfte im Anschluss vom Präsidenten und vom Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Uwe Schwenker und Frank Bohmann, die Meisterschale entgegennehmen. Auf dieses Team darf sich die erste Liga in der kommenden Saison freuen.

Linus Arnesson als bester Spieler der Saison ausgezeichnet

Vorab wurde Linus Arnesson ausgezeichnet, der von den Trainern und Managern der 2. Bundesliga zum Spieler der Saison gewählt worden war. Er hat in dieser Saison alle Spiele mitgemacht und war fast immer eine prägende Figur gewesen. Sein Sprungwurf aus dem Stand hat die Liga verzaubert.

Neben ihm haben noch Max Darj , Milan Kortc, Arnor Gunnarsson und Torwart Christopher Rudeck alle Spiele bestritten. Leos Petrovsky verpasste die 38 nur knapp, weil er sich im Training in dieser Woche einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und so zu den beiden Verletzten Kristian Nippes und Fabian Gutbrod auf der Bank gesellen musste. Dabei sein konnte Rechtsaußen Arnor Gunnarsson, der unter der Woche wegen einer Mandelentzündung ausgesetzt hatte.

Gunnarsson blieb aber zunächst draußen, die rechte Seite mussten somit die beiden einzigen verbliebenen Linkshänder Bogdan Crociotoiu und Maciej Majdzinski übernehmen – beide keine klassischen Rechtsaußen. Die Gäste kamen etwas besser in die Partie, besonders Tobias Varvne der Coburg beim 22:29 im Hinspiel gefehlt hatte, glänzte als Torschütze und Anspieler. Da auf der Gegenseite Torwart Oliver Krechel einige Würfe entschärfen konnte und der BHC einige Fehler im Aufbau machte, lagen die Löwen nach elf Minuten mit 4:7 zurück.

Gunnarsson verkürzte per Siebenmeter (-Heber), für den er erstmals eingewechselt wurde auf 5:7 und ebenfalls vom Punkt aus wenig später auf 6:7. Der BHC war gereizt und lag wiederum nur zwei Minuten später sogar mit 9:7 in Führung. Ein blitzsauberer 5:0-Lauf, der möglich wurde, weil die BHC-Abwehr sich auf die schnellen Kreuzbewegungen der Gäste im Angriff nun sehr gut eingestellt hatte.

Doch es blieb eng. Die beiden letztjährigen Erstliga-Absteiger lieferten sich ein hitziges Duell, auch wenn es nur noch ums Prestige ging. Und so sahen die Zuschauer in der Uni-Halle noch einmal eine packende Partie, in der der BHC mit dem Halbzeitpfiff durch einen krachenden Rückraumwurf von Bogdan Criciotoiu wieder eine 13:11-Pausenführung herauswarf.